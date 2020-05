Fortnite: ecco come nuotare oltre i portelloni dell’agenzia

Come capita ormai ogni settimana, Fortnite ha in serbo altre sfide per tutti gli appassionati del battle royale targato Epic Games. Dopo l’arrivo dell’aggiornamento 12.60, sono cominciate le nuove sfide Assalto all’Agenzia con ricchi premi in palio. Una di queste riguarda i portelloni dell’Agenzia situati in determinate zone della mappa, vi aiuteremo di conseguenza a oltrepassarli in totale facilità.

Per prima cosa, ovviamente, va capito dove si trovano questi portelloni. Qui di seguito abbiamo inserito per voi una mappa dettagliata per scovarli facilmente. Per chi è impegnato a giocare ed abituato a vincere forse non si sarà accorto che attorno alla mappa sono presenti ben cinque portelloni sott’acqua. Quello che vi basterà fare sarà nuotare sopra ed oltre questi completando in modo molto semplice la sfida. Se avete ulteriori problemi, a questo indirizzo potete vedere un breve video dettagliato.

Fortnite portelloni agenzia

Proprio in questi minuti vi abbiamo inoltre svelato come aprire i forzieri delle fazioni bloccati, trovabili anch’essi in determinate zone della mappa di gioco. Fortnite sta vivendo un periodo davvero magico grazie soprattutto all’incredibile evento svoltosi diverse settimane fa, l’update 12.60 dovrebbe essere l’ultimo della seconda stagione (salvo dietro front da parte degli sviluppatori), il prossimo aggiornamento dovrebbe essere stato pianificato infatti verso fine maggio ed inizio giugno, non ci resta altro che aspettare e vedere cosa hanno in serbo per tutti gli appassionati del capostipite dei battle royale.

