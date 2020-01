Fortnite: in arrivo Liferun, una modalità creata con la Croce Rossa

Molto presto, i giocatori di Fortnite avranno una nuova modalità di gioco su cui mettere le mani che si chiamerà Liferun. Questa nuova modalità segnerà una svolta interessante sull’attuale struttura del gioco. Invece di cercare la vittoria raggiungendo il maggior numero di eliminazioni, i giocatori dovranno questa volta concentrarsi sul salvataggio del maggior numero di vite possibile.

Liferun sta per essere aggiunta all’interno di Fortnite come parte di una partnership con la Croce Rossa Internazionale. I giocatori dovranno correre attraverso la mappa di gioco a bordo di alcuni golf cart ATK, con l’intento principale di salvare le vite, anziché toglierle ai mal capitati.

A new game mode called "Liferun" will be added to Fortnite very soon! It will first be showcased at PAX South in a few days. 👀

In this game mode you'll play as a Red Cross Worker racing to save the lives of characters in 4 different missions! 🏥💉

