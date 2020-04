Fortnite, continuano le polemiche sul battle royale da parte di Ninja

Pochi giorni dopo la sua ultima critica, il celebre streamer di Mixer Ninja ha perso nuovamente le staffe in una delle sue ultime live, per poi riversare in seguito il suo malessere in un post su Twitter. Dopo aver urlato a pieni polmoni contro Fortnite, lo streamer in seguito si è diretto sul social per indirizzare nuove critiche verso Epic Games.

Chi ha seguito Ninja in passato sa bene che il ragazzo non è assolutamente nuovo a questi episodi di rabbia incontrollata. Una volta, su Twitter arrivò addirittua a criticare le persone che non si arrabbiano giocando ai videogiochi, definendole “di mentalità debole“, che non danno importano a ciò che stanno facendo all’interno del gioco. Non solo, sono state salvate anche diverse clip in passato che lo ritraevano nei suoi episodi di escandescenza, dapprima quando era uno streamer di H1Z1, poi dopo essersi trasferito su Fortnite, grazie al quale in buona parte è esplosa la popolarità del titolo.

This tweet is 50% a joke 50% serious Fortnite Bans Faze Jarvis permanently for hacking, yet has hundreds of these little shits running around every single game. THIS IS BROKEN pic.twitter.com/CBAQnpA3Cq — Ninja (@Ninja) April 2, 2020

In questo recente episodio di rabbia, Ninja ha commentato: “Questo è assolutamente rotto!“, lamentandosi per essere stato ucciso da un giocatore che da una notevole distanza possedeva una mira molto efficiente. Dopo aver urlato a più non posso per quella che a detta sua era una sconfitta ingiusta, nel tweet pubblicato “avvertiva” che quanto stava affermando era al 50% uno scherzo e al 50% serio, per poi chiedere comunque che tale cosa (la precisione accurata dalla lunga distanza) venisse modificata da Epic Games.

Il famoso streamer sebbene abbia guadagnato milioni di dollari giocando a Fortnite, potrebbe anche aver ragione in merito alla sua morte ingiustificata, nonostante sia letteralmente un maestro dell’over reacting. Più volte il suo comportamento è stato definito tossico, e questo video ne è un nuovo esempio: lamentarsi di un videogioco è comprensibile, ma farlo in questo modo non è alquanto normale.

