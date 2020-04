Fortnite: nessun nuovo aggiornamento? Nel frattempo arriva Redux

La scorsa settimana Epic Games ha rilasciato il nuovo update di Fortnite, precisamente l’aggiornamento 12.30. Abbiamo inoltre avuto occasione di divertirci con le sfide di Deadpool, fondamentali per ottenerne la skin. Inoltre, si vocifera che sia in arrivo un nuovo evento, chiamato Doomsday. Quali novità ci riserverà il battle royale questa settimana? Per ora non lo sappiamo e temiamo che si dovrà attendere ancora un po’: gli sviluppatori, infatti, non hanno indicato l’arrivo di un nuovo update e supponiamo che si debba quindi aspettare fino a domani o a giovedì.

Purtroppo per ora si tratta solo di supposizioni e l’attesa è l’unico rimedio. Perlomeno, Epic Games ha annunciato tramite i canali social, come potete vedere qui sotto, che è disponibile un nuovo pacchetto di contenuti, tra i quali spicca la skin Redux, accompagnata dal piccone Bionic Synapse e la copertura Signal Override. Per ora non sappiamo quali altri contenuti dedicati a Fortnite saranno rilasciati in giornata.

Revived, rebuilt and ready for action. The new Redux Outfit and Bionic Synapse Pickaxe are available in the Item Shop now! pic.twitter.com/Ac82hwQHzn — Fortnite (@FortniteGame) April 7, 2020

In questi giorni si è inoltre parlato di una nuova teoria narrativa dei fan, secondo i quali la stanza di Mida, il capo delle organizzazioni apparse all’interno della Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite, nasconde un segreto: Mida potrebbe infatti essere uno dei villain principali del gioco. Si tratta ancora una volta di supposizioni, a loro volta basate su leak, quindi per ora non vi è nulla di ufficiale, badate bene.

In attesa di novità ufficiali da parte di Epic Games, diteci, cosa ne pensate dell’attuale situazione di Fortnite? Vi sta piacendo, oppure vorreste che gli sviluppatori modificassero qualcosa di specifico?