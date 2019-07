Fortnite: annunciato un nuovo concerto di Marshmello

Fortnite e Marshmello hanno appena annunciato un nuovo concerto del famosissimo DJ sul celebre battle royale di Epic Games

Come ben saprete Fortnite non è più un semplice videogioco ma è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. Vero emblema di tale fatto, oltre ai numerosissimi giocatori del titolo, è sicuramente il fatto che diverse celebrità si sono interessate al battle royale, prestando anche la propria immagine per promuoverlo.

Uno dei maggiori rappresentati di tutto ciò è sicuramente il famosissimo artista Marshmello che, dopo il concerto tenutosi qualche mese fa a Parco Pacifico, ha annunciato che domani, 28 Luglio 2019, ci sarà un ulteriore evento dedicato al celebre DJ. Purtroppo non è stata ancora annunciata l’orario preciso di tutto ciò ma si presume che il concerto si terrà tra le 19:00 e le 21:00 italiane.

Keep it mello. The Marshmello Set with the new Mello Mallets Pickaxe is available now! pic.twitter.com/hd4sLoSzDf — Fortnite (@FortniteGame) July 26, 2019

Teatro dell’occasione è un torneo attualmente in corso, ossia la Fortnite World Cup, dove i migliori giocatori del battle royale si stanno dando battaglia per accaparrarsi altissimi montepremi. Il concerto si terrà infatti, molto probabilmente, subito dopo la premiazione dei vincitori del torneo in singolo della Fortnite World Cup.

Per l’occasione Epic Games ha ben pensato di riproporre nel negozio di Fortnite skin e accessori di Marshmello, permettendo nuovamente ai giocatori di acquistare i vari item dedicati al celebre artista. Potete osservare gli oggetti in questione comodamente nel tweet in questo articolo.

Che ne pensate di questa notizia, siete contenti di poter assistere ad un nuovo concerto del celebre artista? Conoscevate già Marshmello o è stato proprio Fortnite ad introdurvi il famosissimo DJ?

Qual’è la vostra canzone preferita del misterioso e talentuoso performer? Raccontateci le vostre esperienze a riguardo nei commenti!