Fortnite: nuovo evento a tema UFO? Immagine svela la data

Gli appassionai di Fortnite hanno sempre qualcosa da scoprire grazie a tutti gli sforzi di Epic Games nel proporre a ritmo costante una serie di nuovi contenuti inediti. Sono passati solamente pochi giorni dall’ultimo corposo aggiornamento per il battle royale, e a quanto pare ci accingiamo a scoprire un’importante novità che sta per arrivare sull’isola del gioco. Parliamo di un evento chiacchierato da tempo nella community, e che in queste ore è tornato protagonista con un immagine e una data di lancio.

Ad anticipare la prossima novità in arrivo nel titolo di successo è stato ShiinaBR, il solito dataminer che è sempre molto attivo e vicino a tutto quello che accade attorno all’universo di Fortnite. L’immagine che sta facendo il giro della rete rappresenterebbe quello che potrebbe essere il prossimo grande evento del titolo Epic Games. Operation Sky Fire, questo il nome dell’evento, si presenta con un immagine abbastanza criptica, ma che sembra presagire un ruolo fondamentale degli UFO.

Come sottolinea anche lo stesso dataminer, il quale confida di aver ricevuto tale immagine da un utente attraverso un messaggio privato, se il tutto verrà confermato in via ufficiale aspettiamoci che il nuovo evento di Fortnite prenda vita il prossimo 12 settembre. Non ci sarà molto da attendere, quindi, dato che l’evento protagonista di questa immagine sembra essere più che imminente. Nel frattempo speriamo di ricevere qualche conferma e dettaglio in più direttamente da Epic.

BREAKING: THIS MIGHT BE THE FIRST OPERATION SKYFIRE TEASER!!

The event will take place on September 12 if this is real!

(Thanks to @LorenzoMerlini4 for telling me in DMs!) pic.twitter.com/ARL7ycFWaE

— Shiina (@ShiinaBR) September 3, 2021