Fortnite: arriva un nuovo outfit nello shop virtuale

Il negozio virtuale di Fortnite si aggiorna e il tema principale è sempre quello animalesco. Questa volta come protagonista troviamo Doggo.

Il tema degli animali si fa sempre più vivo all’interno del mondo di gioco di Fortnite. Dopo l’invasione dei pesci, che vi abbiamo riportato alcuni giorni fa sul nostro sito, è possibile trovare adesso dei nuovi outfit nel negozio virtuale del battle royale. Protagonisti del nuovo aggiornamento giornaliero sono i cani.

Nelle vendite in evidenza è possibile trovare la skin epica Doggo, acquistabile al prezzo di 1.500 V-Bucks. Oltre al simpatico outfit è possibile trovare anche un’altra skin epica al prezzo di 1.500 V-Bucks, ovvero Sanctum, un outfit raro Mezmer a soli 1.200 V-Bucks e Sunbird acquistabile al prezzo di 1.200 V-Bucks. Oltre alle skin è possibile acquistare anche vari picconi per la raccolta dei materiali, come l’epico Moonrise acquistabile a 1.200 V-Bucks, Axetec con 800 V-Bucks, Chew Toy con soli 500 V-Bucks, il deltaplano Sunrise a soli 800 V-Bucks e la skin arma Ruff a 300 V-Bucks.

Tra gli oggetti in vendita giornalieri invece è possibile trovare e acquistare anche delle emote come Disco Fever e Billy Bounce, al costo rispettivo di 800 e 500 V-Bucks, gli outfit Snorkel Ops e Renegade a soli 1.200 e 800 V-Bucks, il deltaplano Stealth a 500 V-Bucks e il piccone Spectral Axe a soli 800 V-Bucks.

Come al solito l’arrivo dell’aggiornamento per lo shop virtuale è previsto per le 13:00 ore italiane. Vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine e di consultare la relativa pagina dedicata al mondo di Fortnite, dove è possibile trovare guide aggiornate su tutti i Fortbyte noti al momento nella mappa di gioco e una guida per le sfide della stagione 9 settimana 3.