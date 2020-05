Fortnite è offline: il battle royale non funziona, update in arrivo

Fortnite è attualmente offline: il battle royale di Epic Games non funziona poiché gli sviluppatori stanno gestendo una manutenzione programmata. Come sempre, tramite i canali ufficiali di “Fortnite Status”, siamo stati informati che il gioco sarebbe stato messo offline a partire dalle 08.00 di oggi, giovedì 07 maggio 2020. Non viene indicato in modo anticipato l’orario preciso della fine di questo periodo di manutenzione, ma di norma non si protrae oltre le 12.00, a meno che non vi siano problemi tecnici imprevisti.

Il tweet di Fortnite Status non indica nemmeno, al momento della scrittura, il tipo di aggiornamento in arrivo: è però probabile che per questa settimana ci si debba accontentare di un update minore, al massimo un content update che introdurrà un paio di oggetti extra e risolverà qualche piccolo bug. Non crediamo sia realistico attendersi l’aggiornamento 12.60 già oggi: è più probabile si debba aspettare fino alla prossima settimana per avere grandi novità.

È possibile che questo update serva per mettere le basi per il nuovo concerto dedicato a Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5; infatti, i vari artisti si esibiranno il prossimo 9 maggio alle ore 03.00 italiane; non preoccupatevi per l’orario però perché sempre il 9 maggio, dalle 20:00 alle 21:00 ora italiana, potrete godervi nuovamente l’intero show sul palco principale. Sarà anche possibile accedere all’evento dopo l’inizio. Ecco tutti i dettagli ufficiali, anche sulle ricompense.

Nel frattempo, preparatevi alla manutenzione odierna e al download della nuova patch. Speriamo che Epic Games corregga alcuni dei recenti bug. Diteci, quali sono le vostre speranze? Sperate in altre novità oppure state solo aspettando la Stagione 3?

A proposito di Stagione 3, sapete che nella mappa sono apparsi i primi cambiamenti che hanno fatto intuire quale sarà il nuovo tema stagionale?