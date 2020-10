Fortnite offline: il battle royale non funziona, update 14.30 in arrivo

Ci siamo quasi, come capita ormai di consueto ogni qual volta ci avviciniamo al rilascio del nuovo aggiornamento di Fortnite, il noto battle royale targato Epic Games è andato offline per introdurre tutte le novità inerenti alla versione 14.30. Se siete intenzionati a farvi qualche partita mattiniera abbandonate il penseiro, dato che al momento è ancora impossibile accedere al titolo di successo e molto probabilmente ci vorrà ancora qualche tempo prima di tornare a giocare.

Nel frattempo, come accade prima di ogni aggiornamento, la stessa Epic Game ha pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Fortnite un post per avvisare del malfunzionamento del gioco. Come è possibile leggere all’interno del recente tweet, al momento il titolo è stato disabilitato e il battle royale risulta offline. Questo accade ovviamente per permettere di lavorare alle aggiunte che arriveranno insieme alla nuova versione 14.30.

We're beginning to disable services in preparation for v14.30. If you're currently in a session, you can continue to play until downtime starts at approx. 4 AM ET (08:00 UTC). pic.twitter.com/pjFIvgFZ1M — Fortnite Status (@FortniteStatus) October 13, 2020

I server di Fortnite quindi, risultano sospesi, e i giocatori sono impossibilitati ad accedere al battle royale ormai da più di un ora. Epic Games non ha ancora annunciato quando effettivamente il tutto dovrebbe tornare online insieme alle novità della nuova patch, ma come siamo stati abituati anche in passato, l’aggiornamento di solito viene pubblicato intorno all’orario di pranzo; quindi non dovremmo aspettare ancora più di tanto.

Nell’attesa di scoprire quando si potrà finalmente tornare a scorrazzare nel mondo di Fortnite, e scoprire quali saranno le ultime novità per il fortunato titolo di Epic Games; alcuni dataminer hanno già scovato alcune possibili novità in arrivo a breve. Cosa vi aspettate dal nuovo aggiornamento ormai sempre più imminente di Fortnite? Cosa vorreste vedere di nuovo con la versione 14.30? Fateci sapere la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata qua sotto.