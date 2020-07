Fortnite: come ottenere Bhangra Boogie, l’emote esclusiva OnePlus

La collaborazione tra Epic Games e OnPlus continua, questa volta con il rilascio di una nuova emote in esclusiva da riscattare su Fortnite. Si tratta di un contenuto che potranno ottenere solamente i possessori di uno smartphone OnePlus in modo totalmente gratuito. Di seguito vi riporteremo come fare vostro questo ennesimo nuovo balletto inserito all’interno del del titolo di successo targato Epic Games.

Prima di tutto, come già scritto qualche riga più sopra, per riscattare l’emote Bhangra Boogie dovrete essere in possesso di uno smartphone nel range dal OnePlus 3 fino ai modelli più recenti. Dopodiché, a partire da oggi visitando questo sito dedicato alla collaborazione tra le due compagnie potrete ottenere la vostra emote speciale ed esclusiva.

Va sottolineato che ogni utente che otterrà la propria emote esclusiva Bhangra Boogie non potrà più ottenerne una seconda in futuro, anche perchè questa iniziativa sarà a tempo limitato. Questo balletto particolare è ispirato ad una danza indiana chiamata per l’appunto Bhangra. Tra le molteplici emote che sono già presenti all’interno di Fortnite, questa è una delle poche ottenibili a costo zero; a patto di possedere un modello di OnePlus 3 o più recente.

sembra quindi che questa collaborazione tra le due compagnia cominciata mesi fa, abbia ancora altre sorprese da svelare. Cosa ne pensate di questa nuova emote esclusiva? Siete possessori di uno smartphone OnePlus 3 o superiore e riscatterete questo balletto?

