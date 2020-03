Fortnite: Ozil e Kolasinac si danno allo streaming

In questi giorni tutti i maggiori campionati del mondo vengono sospesi per colpa dell’emergenza Coronavirus, molte star si ritrovano quindi chiuse in casa con nulla da fare. Ed ecco quindi che arrivano le più stravaganti idee. Come abbiamo già visto molte star dell’NBA si sono date allo streaming su Twitch, lo stesso stanno facendo tante altre del calcio. In modo particolare i giocatori della Premier League Mesut Ozil e Sead Kolasinac hanno scelto di buttarsi su Fortnite.

Proprio un paio di giorni fa, la federazione inglese ha deciso di sospendere il campionato della Premier League seppure con qualche tentennamento, dopo le discutibili scelte del governo britannico. Il calcio poteva continuare, le altre competizioni anche, ma la federazione ha deciso di sospendere tutto dopo aver trovato l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta positivo al virus. I due giocatori dell’Arsenal a questo punto si sono inventati streamer e hanno deciso di giocare alcune partite a Fortnite insieme al pro player Berkay “Berki” Sarioba.

Quest’ultimo è inoltre uno dei giocatori di punta della squadra di Mesut Ozil, la M10 Esports. Berki è riuscito a trascinare i due giocatori dell’Arsenal per tutta la durata dello streaming, e non li ha fatti sfigurare davanti a migliaia di spettatori che guardavano incuriositi questo mix speciale. Gli M10 di Ozil in questo momento, competono in grandi eventi all’interno dei circuiti di FIFA e Fortnite. Inoltre nel roster di quest’ultimo titolo, si è aggiunto anche il vincitore della Coppa del Mondo in formato duo: Nyhrox.

Date comunque le circostanze, è facile pensare che in questo periodo vedremo le principali piattaforme di streaming riempirsi di atleti come mai prima d’ora. Twitch sopratutto, risentirà tantissimo di questo periodo di emergenza, ma in positivo. Già nell’ultima settimana, alcuni streamer hanno affermato che il loro numero medio di utenti è cresciuto e con esso, cresce anche il numero di persone che usufruisce della funzione “abbonamento” per i loro streamer preferiti.