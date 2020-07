Fortnite: contenuti gratis nel pacchetto celebrativo PS Plus

Se c’è un titolo che rimane costantemente sulla cresta dell’onda quello è Fortnite. Il gioco di successo targato Epic Games continua ad espandersi con ogni aggiornamento ed evento, proponendo ai giocatori sempre un nuovo tipo di contenuto da sperimentare. Nella giornata di oggi è stato rilasciato uno speciale pacchetto celebrativo dedicato a tutti gli abbonato al servizio PlayStation Plus; all’interno del quale si trovano diversi contenuti gratuiti da riscattare.

Ovviamente, essendo un contenuto per gli abbonati al PlayStation Plus questa iniziati al momento è esclusivo sulla piattaforma PlayStation 4. Entrando nel dettaglio dei contenuti proposti, questo pacchetto celebrativo per Fortnite contiene ben tre oggetti divresi: un emote Ecco a Voi, un Deltaplano Stratosfera e la Scia Freccia Giù.

A new PS+ Celebration Pack will be available worldwide in the next 24 hours! It includes:

– "Introducing…" Emote

– Stratosphere Glider

– Down Arrow Contrail pic.twitter.com/fTRfVQyG1e — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) July 10, 2020

Per riscattare questo pacchetto speciale non serve altro che essere abbonati al PlayStation Plus, e dato che al momento sembrano essere disponibili anche i precedenti pacchetti regalati con l’abbonamento Sony, è probabile che anche questo trio di oggetti verrà lasciato a disposizione degli abbonati per un lungo periodo. Va ricordato che all’interno del pacchetto ci sono solamente contenuti estetici per personalizzare il proprio alter ego, niente V-Buck extra da guadagnare per il momento.

Questa è comunque un’ottima occasione per dare un pò più di colore al vostro personaggio all’interno di Fortnite, quindi non lasciatevi scappare questo pacchetto speciale. Cosa ne pensate dei contenuti proposti in questo pacchetto esclusivo per gli abbonati al servizio PlayStation Plus?

