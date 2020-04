Fortnite: i nuovi para-cadute permettono di saltare in aria, ecco i glitch

Nel mondo di Fortnite ci sono un sacco di cose positive e negative nascoste, tra piccoli cambiamenti nel gameplay, modifiche alla mappa e in questo caso, glitch. Nello specifico, i giocatori hanno scovato diversi glitch, ed è difficile capire se siano stati inseriti intenzionalmente o meno.

Ad esempio, uno dei primi glitch trovati permette di schierare un Crash Pad mentre si è a mezz’aria. Fin qui sembrerebbe tutto normale, se non fosse che l’utilizzo di una scatola di cartone permette di schierare più para-cadute mentre si è in aria. Analizzando la prima clip, si capisce che la presenza del glitch sia involontaria, dettata da un errore di qualche tipo in fase di programmazione, ma la seconda clip è quella che lascia più interdetti: potete notare, infatti, che il giocatore nello stato di atterramento può rimbalzare sul primo crash pad, per poi continuare a piazzarne altri nello stato di ferimento, fino ad arrivare al suo compagno di squadra. Di seguito, troverete le clip che mostrano quanto anticipato poco fa.

Che si tratti in questo caso di un’aggiunta volontaria è difficile a dirsi, poichè Epic Games non rilascia più alcuna patch notes per Fortnite da diverso tempo. Un altro glitch è stato mostrato da SypherPK durante una live, che permette di eseguire un attacco a sorpresa sui propri avversari. Piazzando un crash pad al di sopra di una rampa, accovacciandosi ed avvicinandosi, sarà possibile compenetrarsi con quest’ultimo e sparare dal suo interno: questo exploit dura solo per trenta secondi, abbastanza, tuttavia, per piazzare dei colpi a sorpresa ai nemici.

I para-cadute non sono nuovi a problemi tecnici simili, oltretutto sono oggetti che non sono stati inseriti neanche nell’ambito competitive, anche se, vista la loro natura “rotta”, è meglio che siano limitati alle sole partite pubbliche di Fortnite. Non sappiamo ancora se Epic Games sia al corrente di questi problemi, molto probabilmente, avremo degli aggiornamenti con il prossimo update, atteso per la settimana prossima.