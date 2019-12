Fortnite Pass Annuale 2020: Epic fa chiarezza sui leak

Come molti di voi sapranno, con l’arrivo dell’aggiornamento 11.30 di Fortnite i dataminer si sono messi all’opera per cercare nuovi dettagli su novità in arrivo nel battle royale di Epic Games. Tra le varie scoperte, ne è stata fatta una molto interessante: un Pass Annuale 2020. Di cosa si tratta?

Molto semplicemente, un nuovo bundle che permette di sbloccare in modo automatico i primi 25 livelli del Pass Battaglia della Stagione in corso. Inoltre, il Pass Annuale 2020 di Fortnite include anche una serie di skin esclusive. Molti si aspettavano quindi che gli sviluppatori sfruttassero il palco dei The Game Awards per svelare questa novità, ma come ormai sappiamo non è successo. Perché?

Il motivo è semplice: nulla del genere è attualmente in arrivo. I leak dei dataminer erano quindi scorretti? No, in realtà no. Epic Games è infatti intervenuta in prima persona sull’argomento spiegando che, molto semplicemente, una feature di questo tipo era stata presa in considerazione, ma che è stata, almeno temporaneamente, cancellata.

Perlomeno, il portavoce di Epic Games ha sfruttato l’occasione per dare una gradita conferma: i Bao Bros. sono ancora in arrivo; non è stata indicata una data precisa, ma l’attesa del giocatori prima o poi finirà. Ricordiamo inoltre che domani, sabato 14 dicembre 2019, andrà in onda a Rapide Rischiose un nuovo trailer dedicato a Star Wars L’ascesa di Skywalker. L’evento ricompenserà tutti i partecipanti con un deltaplano a tema Guerre Stellari: potete trovare tutti i dettagli in merito nel nostro articolo dedicato.

Diteci, cosa ne pensate? Vi spiace che il Pass Annuale sia stato cancellato, oppure ne siete contenti?