Fortnite: l’ultimo aggiornamento corrompe i salvataggi della modalità PvE?

Fortnite è ormai una forza dominante nel panorama videoludico odierno. Il famoso gioco di Epic Games è riuscito in questi anni a sollevare ancora più in alto il mondo dei videogiochi, rendendolo mainstream a livelli incredibili. A tratti però ci dimentichiamo che il famoso Battle Royale di Epic ha alla sua radice anche una modalità PvE chiamata Salva il Mondo. Anche se questa non beneficia della stessa fama della modalità PvP, sicuramente è riuscita a farsi apprezzare da un buon numero di fan.

Tuttavia, l’ultima patch dedicata a Fortnite (e più precisamente alla modalità PvE) è riuscita a creare dei “disastri” non indifferenti. Stando a delle recenti informazioni (uscite in rete durante le ultime ore), svariati giocatori della modalità Salva il Mondo si sarebbero ritrovati con i salvataggi corrotti o addirittura senza certi oggetti specifici nel proprio armadio (di gioco). Questi gravi problemi sono cominciati subito dopo l’aggiornamento 11.40 del gioco, portando svariati player a segnalare (su Reddit e i vari forum Epic) queste preoccupanti perdite (di progressi ed oggetti).

Dal poco che sappiamo, in questo momento ci sono pochi rimedi a questa situazione abbastanza drastica. Quello che possiamo confermare è che queste problematiche sembrano aver colpito soltanto il territorio europeo. L’unico modo per salvaguardarsi da questi problemi è quello di usufruire dei server NA West (dove questi problemi non sembrano esserci). Stando a Epic Games, la compagnia sarebbe già a lavoro su questo fastidioso disastro. Quindi probabilmente nei prossimi giorni tutto tornerà alla normalità!

Già in passato si sono viste situazioni simili, con giocatori che perdevano i propri oggetti. Tuttavia la compagnia americana ha sempre provveduto a risolvere le varie problematiche, restituendo sempre i vari oggetti scomparsi. Se siete giocatori di Fortnite (e specialmente della modalità PvE) vi invitiamo caldamente di seguire il nostro consiglio ed aspettare eventuali aggiornamenti del gioco!