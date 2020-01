Fortnite: i fan vogliono vedere uno dei personaggi in Super Smash Bros

Fortnite è uno dei più grandi successi nel mondo videoludico, ma ovviamente non è il solo. Sono tante le opere che hanno colpito il pubblico e, più di una volta, il battle royale di Epic Games ha “unito le forze” con tali titoli tramite una serie di cross-over. Ora, i fan vorrebbero vedere un personaggio di Fortnite all’interno di un altro gioco, precisamente in Super Smash Bros. Ultimate.

Non si tratta in realtà di un’idea impossibile e, considerando il successo di entrambe le opere, inserire un personaggio di Fortnite all’interno di Super Smash Bros. Ultime potrebbe portare benefici sia a Nintendo che a Epic Games. La scelta del personaggio non è semplice, ovviamente, ma sembra che i fan puntino a Jonesy, un PG molto popolare non legato ad alcun costume. Un fan ha anche creato una semplice animazione dedicata alle due opere: potete vederla qui sotto.

Sarebbe inoltre molto interessante vedere come il team di sviluppo potrebbe reinterpretare Jonesy e le unicità di Fortnite all’interno di Super Smash Bros. Ultimate: l’arma base potrebbe essere il classico piccone, inoltre le capacità di creazione delle strutture del battle royale potrebbero diventare una mossa speciale.

Ovviamente si tratta delle speranze dei giocatori e non vi sono informazioni ufficiali a riguardo. I fan stanno infatti ancora attendendo nuove informazioni sul quinto DLC lottatori per Super Smash Bros. Ultimate. Le possibilità sono molteplici ma la scelta di un personaggio di Fortnite non è impossibile. Diteci, quali sono le vostre speranze? Quale personaggio vorreste vedere all’interno del picchiaduro?