Fortnite, sfida Settimana 10: come pescare a bordo di un Choppa

In giornata sono state rivelate le nuove sfide della Settimana 10 di Fortnite, che si collegano alla settimana 9 con le Sfide di Midas: di seguito, trovate anche le guide su come completare la missione delle chiavi giratubo dorate e visitare tre diversi luoghi sulla mappa in una sola partita. Ecco come completare, in questo caso, la sfida di pescare mentre si è a bordo di un Choppa.

Per prima cosa, dovrete procurarvi una canna da pesca. Si tratta di un item molto facile da trovare, essendo di rarità comune. Una volta reperito l’attrezzo, dovrete semplicemente cercare un Choppa. Per facilitare la ricerca dell’elicottero, di seguito troverete una mappa che segnala tutti i punti in cui il mezzo può spawnare. Raccomandiamo massima discrezione nello svolgimento di questa missione, in quanto volare in giro per la mappa del battle royale potrebbe destare l’attenzione indesiderata di un avversario, che potrebbe attaccarvi; per questo motivo, vi consigliamo di svolgere la missione in compagnia di un amico o di una squadra, per guardarvi le spalle.

Una volta trovato il Choppa in uno dei luoghi indicati, dovrete locarvi presso un corso d’acqua qualsiasi, preferibilmente in zone tranquille e lontane da occhi indiscreti, come le zone a bordo mappa, o il lago nei pressi di Brughiere Brumose, se questo si trova distante dalla zona di lancio e dall’attenzione dei giocatori avversari. Una volta scelta la locazione, posizionate il vostro mezzo quanto più vicino possibile all’acqua, sedetevi al lato del passeggero, e il gioco è fatto; per completare la missione, è necessario pescare tre pesci.

Non si tratta di una sfida complicata, tuttavia, come già segnalato, fareste meglio ad affrontare la sfida in gruppo, così da avere qualcuno che possa aiutarvi ed evitare di essere eliminati durante lo svolgimento della missione. Rimanete sintonizzati per scoprire come completare le prossime sfide della Settimana 10 di Fortnite.