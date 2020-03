Fortnite: le doppie pistole di Deadpool sono in arrivo secondo i dataminer

La Stagione 2 di Fortnite ha già introdotto tantissime novità, ma fortunatamente nel Battle Royal di Epic Games le sorprese non sembrano finire mai. Infatti, dopo il grande successo che ha avuto l’arrivo della skin di Deadpool, si preparano ad arrivare in gioco anche le sue iconiche doppie pistole! Il leak arriva dal dataminer Spedicey1 che, esaminando i file di gioco, ha trovato di due nuove speciali armi che probabilmente verranno rilasciate nei prossimi update, tra cui appunto le doppie pistole del famoso anti-eroe. Nascoste sotto il nome in codice “Donut”, Spedicey1 ci fa sapere anche le statistiche riguardanti il danno che l’arma infliggerà ai nemici a breve, media e lunga distanza rispettivamente di 43, 36.55 e 32.25 con 18 munizioni disponibili e con un tempo di ricarica di 2.7 secondi.

Inoltre, sempre tramite il suo Tweet, ci mostra l’esistenza di un’ulteriore possibile arma scoperta nei file di gioco identificata con il nome di “MistyBop”: non abbiamo specifiche informazioni riguardanti questa misteriosa arma, ma sappiamo che sarà rara e che avrà un danno pari a 50 con 5 secondi di ricarica e potrà portare un numero infinito di munizioni. Quest’arma sarà quindi in grado di infliggere una buona quantità danni a qualsiasi distanza, andando probabilmente a modificare il meta attuale.

Nei giorni passati era già trapelata tramite un altro dataminer la notizia di un ulteriore arma rara chiamata “SlugFire Shotgun” ma non ci sono conferme che essa sia la “MistyBop” trovata da Spedicey1, pertanto ci toccherà aspettare per capire realmente di cosa si tratta e attendere la nuova patch in uscita nelle prossime settimane per avere qualche ulteriore dettaglio.

Purtroppo questi rumors non hanno ancora avuto conferma, ma dato che i giocatori di Fortnite sono assetati di notizie riguardanti le novità che verranno introdotte nel loro Battle Royle preferito sappiamo che molto presto arriveranno nuovi dataminers che confermeranno (o smentiranno) quanto scoperto da Spedicey1, perciò per adesso non ci resta che aspettare e consolarci utilizzando soltanto la bellissima skin di Deadpool e divertirci con le numerose novità arrivate con l’inizio della Stagione2 del Battle Royal più famoso al mondo.