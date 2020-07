Fortnite: Predoni troppo sbilanciati, Pro Player chiedono la rimozione

Una delle ultime novità introdotte in Fortnite con la nuova Stagione 3 sono i Predoni. Questo nuovo tipo di nemici controllati dalla CPU stanno infastidendo e non poco gli appassionati del titolo di successo targato Epic Games. Per alcuni giocatori, i Predoni sarebbero legati in modo molto molto forte alla lore del gioco, ma per altri si stanno rivelando essere semplicemente degli ostacoli troppo forti e sbilanciati.

Ora, dopo che sia giocatori che streamer si sono lamentati della presenza di questi personaggi all’interno di Fortnite, anche diversi Pro Player hanno preso parola per schierarsi contro i Predoni. Molti di loro stanno anche cercando di farsi sentire da Epic Games per rimuovere questa tipologia di ostacolo troppo forte e sbilanciata nell’economia di gioco.

Tra questi giocatori professionisti di Fortnite, si sono uniti alle proteste anche: SypherPK, Dakotaz e Bugha, l’attuale campione in carica nella modalità Battaglia Reale in singolo. Al momento sembra che Epic Games non sia intenzionata ad ascoltare le lamentele che arrivano da parte di una larga fetta di appassionati del titolo. Il team sembra piuttosto concentrato sullo sviluppo dei prossimi aggiornamenti e patch, che molto probabilmente non depotenzieranno i Predoni.

A tal proposito, sembra che il prossimo grande update di Fortnite possa essere rilasciato durante la settimana del 23 luglio, e con esso dovrebbero arrivare anche la macchine. Cosa ne pensate del caso Predoni all’interno del titolo Epic Games? Anche a voi stanno dando particolarmente fastidio questo tipo di nemici?

Fortnite | Guide e Articoli utili

Per non perdervi tutti le ultime novità dal mondo di Fortnite, questi altri nostri articoli faranno sicuramente al caso vostro.