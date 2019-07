Fortnite: pro player si scagliano contro l’ultimo aggiornamento, Coppa del Mondo a rischio

Fortnite ha introdotto un nuovo oggetto e i pro player già lo odiano: ecco cosa ne pensato i professionisti del nuovo cambiamento del gioco.

Nella giornata di ieri è stato introdotto un nuovo aggiornamento in Fortnite, il terzo update della versione 9.30. Vi abbiamo riportato tutte le modifiche avvenute alla Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo a questo indirizzo. Le variazioni sono molte, a livello puramente numerico, ma l’impatto di una di esse è stato enorme. Nella battle royale, infatti, è stato aggiunto l’Attacco Aereo, ovvero una granata che permette di segnale una zona che verrà attaccata da una serie di missili che cadono dall’alto. Parliamo di venti missili che cadono casualmente in un raggio di nove metri rispetto alla nostra segnalazione; il danno inflitto è di 75 ai giocatori e 200 alle strutture. Capirete anche voi che si tratta di un’arma molto potente che cambia il meta del gioco.

Se un giocatore normale potrebbe trovarlo divertente, un pro player non ne è affatto contento, sopratutto perché fra un paio di settimane ci sarà la finale della Fortnite World Cup. La coppa del mondo ha un montepremi enorme e giocatori esperti che lavorano da mesi per puntare alle prime posizioni si trovano ora in difficoltà, visto che le regole di gioco sono cambiate.

Sono molti gli eSporter che criticano la scelta di Epic, affermando anche che il lato eSport non viene utilizzato dalla società per trovare e celebrare i migliori giocatori del mondo, ma solo per creare un’enorme pubblicità per i nuovi contenuti e attirare a sé nuovi utenti inesperti.

D’altro canto, c’è chi ritiene che i pro player sono troppo lamentosi e che due settimane per adattarsi a un cambiamento siano più che sufficienti, visto che il loro lavoro è imparare ad adattarsi e rimanere quindi i migliori. Diteci, voi cosa ne pensate? Con quale delle due opinioni siete d’accordo?