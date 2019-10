Fortnite, La Fine ha creato problemi anche all’Epic Games Store

La conclusione della Stagione 10 di Fortnite sembra aver mandato in tilt anche l'Epic Games Store. L'azienda sta lavorando per ripristinarlo.

La grande partecipazione in occasione della fine della Stagione 10 di Fortnite ha avuto ripercussioni anche sul funzionamento dell’Epic Games Store, oltre che su Twitch e sul PSN. La causa esatta non è ancora certa ma è decisamente ragionevole pensare che i problemi siano dovuti al grande numero di connessioni: parliamo infatti di milioni di utenti, numeri fatti registrar nelle ultime ore.

“Siamo al corrente che alcuni utenti non riescono ad accedere al launcher Epic Games e siamo al lavoro per riportare il servizio alla normalità”: così ha scritto il publisher questa sera su Twitter. Epic Games ha inoltre suggerito di saltare la schermata di login a quegli utenti che volessero giocare titoli per cui non è necessaria la connessione al server.

We are aware that some folks are unable to login to the Epic Games launcher and are working on getting the service back to normal. As a work around, you can elect to skip login to access games that don't require you to be online. pic.twitter.com/Ql1MgnWtmE — Epic Games Store (@EpicGames) October 13, 2019

La massiccia partecipazione all’evento ha, come dicevamo poco fa, creato problemi anche ai server di Twitch e sul PSN, dove alcuni minuti dopo l’inizio dell’evento di Fortnite le trasmissioni in streaming e i vari servizi online non sono stati più disponibili. In ogni caso la situazione sembra fortunatamente stare tornando alla normalità.

Per chi non sapesse assolutamente di cosa stiamo parlando, stasera alle 20:00 italiane si è tenuto l’evento conclusivo della Stagione 10 di Fortnite, in cui l’intera mappa di gioco del titolo è stata risucchiata all’interno di un buco nero. A rendere più intrigante il tutto è inoltre il fatto che, al momento, non è ancora chiaro cosa succederà a breve al celebre battle royale.

Che ne pensate di questa notizia, avete anche voi osservato in prima persona tale evento o siete invece delle povere vittime di tutti i disservizi causati?