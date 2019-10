Fortnite Capitolo 2: punti esperienza aumentati durante questo fine settimana

Grandissime notizie per tutti i numerosissimi fan di Fortnite, con il titolo che, dopo essersi recentemente aggiornato con uno straordinario Capitolo 2, ha deciso di fare un ulteriore e gradito regalo ai propri utenti.

Questo fine settimana sul celebre battle-royale di Epic Games si terrà infatti l’evento “Power Leveling” che permetterà a tutti i giocatori del titolo di usufruire di una maggiorazione dei punti esperienza. Un’ottima occasione per salire di livello e sbloccare qualche oggetto particolare del Pass Battaglia di questa Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2.

Power-leveling weekend is here ⚡

Drop in Saturday and Sunday to unlock Supercharged XP… while it lasts 👀

Use the bonus at your leisure and level up faster as you go. Plus, you can grab the new Snuggs Outfit in the Item Shop now! pic.twitter.com/JzWbGLdgr0

— Fortnite (@FortniteGame) October 19, 2019