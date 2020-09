Fortnite: raccogli gli anelli fluttuanti a Castello Corallino | Guida

Come ogni settimana, abbiamo modo di affrontare un gruppo di sfide per Fortnite Battaglia Reale. Con leggero anticipo rispetto al rilascio ufficiale, sono apparse online le sfide della settimana 5 Stagione 4, grazie ai soliti dataminer. Ora, quindi, vediamo come completare una delle sfide più “complesse”: ecco dove trovare e raccogliere gli anelli fluttuanti a Castello Corallino.

Fortnite | Raccogli anelli fluttuanti a Castello Corallino

Vediamo i dettagli sulla sfida.

Dove raccogliere gli anelli

Gli anelli di questa sfida si trovano a Castello Corallino, ovvero l’area a nord-ovest della mappa. Sono in totale quattro anelli e, come sempre, basterà interagire con essi per poterli ottenere. Ottenuti tutti, guadagneremo 25.000 PE, necessari per avanzare nel Pass Battaglia.

Ecco le posizioni:

Il primo si trova nella zona sud della location vicino a una larga cascata: si trova sulla cima di un edificio con una cupola d’oro

Il secondo anello fluttuante si trova al centro di Castello Corallino, in cima all’edificio più grande

Dal precedente anello fluttuante, andate verso nord-est: si trova sopra un edificio abbastanza alto, quindi dovete costruirvi delle scale

Infine, per il quarto anello andate a nord-ovest del terzo: si trova in cima a un piccolo edificio con un tetto d’oro

Mappa

Qui sotto potete trovare una mappa che vi mostra dove trovare gli anelli fluttuanti a Castello Corallo.

Video

Infine, se preferite un aiuto visivo passo passo, potete sfruttare il video qui sotto che mostra la posizione di tutti e quattro gli anelli.

Ora sapete tutto quello di cui avete bisogno per trovare gli anelli fluttuanti a Castello Corallino. Diteci, state affrontando le sfide di Fortnite? Quanti PE vi servono per completare il Pass battaglia?

Fortnite | Articoli utili

Ecco una serie di articoli utili per Fortnite: