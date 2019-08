Fortnite: ecco come creare il proprio video recap per la Stagione 9

Ecco una breve guida per poter creare e successivamente sfoggiare il proprio personalissimo video recap della stagione 9 di Fortnite.

Fortnite, il battle royale fenomeno di pubblico di Epic Games, si è recentemente aggiornato alla Stagione 10, introducendo una lunga serie di caratteristiche come i tanto criticati BRUTE e delle challenge completamente nuove. Epic Games ha però escogitato un modo anche per permetterci di dire degnamente addio alla appena conclusa Stagione 9.

Tramite il link che vi lasciamo qui potrete infatti creare il vostro personalissimo video recap della stagione appena conclusa, mettendo in evidenza le vostre statistiche preferite. Una volta scelto cosa mostrare il tutto verrà messo insieme in una simpatica transizione di circa un minuto che potrete comodamente e simpaticamente condividere con i vostri amici.

Ecco le statistiche con cui potrete arricchire il vostro recap:

Vittorie reali

Atterraggi a Neo Pinnacoli

Taglie di taglia di Wick

Costume preferito

Scatto dell’orda

Emote preferita

Assalto in spiaggia

Arma preferita

Stranger Things

Punto d’atterraggio preferito

Jumpman Island

Veicolo preferito

Fortbyte raccolti

Dorso decorativo preferito

Inversione tempesta

Piccolo amico preferito

Sfide 14 giorni d’estate

Max eliminazioni

Miglior posizionamento

Copertura preferita

Supporta un creatore

Robot vs monster

Una volta selezionate 6 tra le precedenti categorie sarà inoltre necessario decidere un tema colorato e uno sonoro per personalizzare ulteriormente la propria creazione. Una volta fatto ciò Epic Games creerà in tempo record il vostro recap personale. Se non sapete bene cosa scegliere nessuna paura: ci penserà Epic Games in automatico a creare il vostro filmato dedicato!

Che ne pensate di questa notizia, avete già creato il vostro personale video recap della Stagione 9 di Fortnite? Raccontateci le vostre statistiche più esaltanti della season appena conclusasi direttamente nei commenti qui sotto!