Fortnite sta fallendo? Epic afferma che i report finanziari sono sbagliati

Altro giorno altra notizia su Fortnite. Sicuramente il titolo targato Epic Games continua a far parlare di sé, sia nel bene che nel male. Abbiamo passato una settimana a dir poco particolare con teaser di immagini che sponsorizzavano la tanto attesa Stagione 2 del titolo. Ieri, però, secondo una dichiarazione postata da SuperData su Twitter, il gioco targato Epic ha dimostrato che gennaio 2020 è stato il peggior mese degli ultimi due anni. Fortnite Capitolo 2 non ha convinto gli appassionati e la lunga attesa per la Stagione 2 ha bloccato le vendite: lo scorso mese, infatti, è risultato essere il peggiore, dal punto di vista dei guadagni, sin dal novembre 2017.

Gli sviluppatori proprio in queste ore hanno saputo di questa notizia e si sono fatti valere creando proprio un vero duello tra Epic Games e SuperData. Il quartier generale di Fortnite ha tenuto a precisare come i dati di SuperData siano completamente inesatti e fuorvianti, dichiarando precisamente quanto segue: “SuperData non ha e non ha mai avuto accesso ai ricavi di Epic Games, e il suo report non riflette in modo accurato l’andamento di Fortnite. Siamo molto delusi dal fatto che abbia ripetutamente pubblicato report così inaccurati, con una metodologia decisamente opinabile. Noi non rendiamo noti pubblicamente i ricavi di Fortnite (e non lo abbiamo mai fatto), ma affermiamo che il suo report non corrisponda affatto alla realtà”.

Il commento di Epic Games ha fatto quindi il giro del web in pochissimo tempo. Molte persone però non sono convinte delle dichiarazioni degli sviluppatori e si chiedono perché il quartier generale di Fortnite non smentisca SuperData con la “vera” pubblicazione dei dati. Che questa possa essere l’inizio di una lotta senza esclusione di colpi? Solo il tempo ce lo potrà dire.

E voi, cosa ne pensate di questa notizia? Da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Fortnite e la sua nuova Stagione che ricordiamo essere partita lo scorso 20 febbraio.