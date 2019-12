Fortnite, i giocatori stanno finalmente ricevendo le ricompense della sfida globale

Dopo una breve ma estenuante attesa Epic Games sta finalmente cominciando a distribuire la copertura promessa come ricompensa a tutti i giocatori di Fortnite che hanno partecipato nelle scorse settimane alla sfida globale all’interno del celebre battle royale. Una challenge che è stata completata dai numerosi utenti del titolo con addirittura un giorno d’anticipo.

Potete osservare la copertura in questione comodamente qui sotto nel tweet proveniente dal profilo Twitter ufficiale del titolo di qualche giorno fa, che annunciava il raggiungimento di tale obiettivo e, di conseguenza, lo sblocco dell’agognata ricompensa.

You worked together and achieved the goal!

The Autumn Queen thanks you and will gift the Falling Leaf Wrap to all eligible players by Dec 6.

Haven't participated yet? Don't worry, you still have until 8PM ET tomorrow, Dec 1 to play a match to be eligible to receive this prize. pic.twitter.com/jl4Xb437T4

