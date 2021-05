Fortnite: rilasciato l’update 3.15, ecco cosa cambia

A spezzare i molteplici rumor e le voci dei vari dataminer sulle novità che arriveranno nel prossimo futuro in Fortnite ci ha pensato Epic Games rilasciando qualche istante fa un nuovo update. Non parliamo di aggiunte numerose, per quelle ci sarà da aspettare una settimana, ma si tratta comunque di alcuni cambiamenti che sono stati portati da una nuova patch all’ineterno del sempre giocatissimo titolo di successo. Vediamo insieme nel dettaglio quali sono le maggiori novità aggiunte grazie all’update 3.15.

Il tutto è stato rilasciato qualche istante fa, e a differenza di alcuni altri aggiornamenti proposti in passato la nuova patch si va a concentrare prevalentemente sulla modalità battle royale del titolo. Ciò che va ad aggiungere il nuovo update 3.15 sono alcuni fix che sistemano diversi elementi cosmetici presenti in game, ma non solo. Oltre a ciò è stata stabilizzata anche la modalità battle royale in generale ed è stato corretta una problematica segnalata dai giocatori.

Nello specifico gli appassionati si sono lamentati parecchio riguardo l’impossibilità di raccogliere l’Arco Esplosivo di Raz. Ora, grazie a questa patch correttiva il problema è stato risolto definitivamente. Con l’avvento di questo recente update, inoltre, Epic Games ha deciso di rimuovere lo stile alternativo del costume Tsuki, il quale verrà reinserito all’interno del titolo e nella modalità Battle Royale appena verrà sistemato.

We’re aware that with the v16.30 update, an unfinished new Style for the Tsuki Outfit was released. We’re working on a fix and will update everyone when the fix is out. pic.twitter.com/7dW8OMwmPi — Fortnite Status (@FortniteStatus) April 27, 2021

In attesa del prossimo grande aggiornamento relativo alla Stagione 6 di Fortnite, questo update 3.15 è tutto ciò che gli appassionati del battle royale di casa Epic Games riceveranno in questa settimana. Non ci resta che attendere sette giorni esatti per scoprire quali grandi novità verranno inserite da Epic all’interno del giocatissimo titolo di successo.