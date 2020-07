Fortnite: rimosso dal gioco uno degli oggetti più rari

Fortnite si ritrova in un momento davvero magico ed incredibile nonostante dei piccoli momenti bui vissuti nei mesi precedenti che hanno portato anche a diversi ritardi per l’arrivo della Stagione 3. Il titolo targato Epic Games è in circolazione ormai da diversi anni e, nonostante i suoi alti e bassi, riesce tutt’oggi a far divertire milioni di giocatori. Nel ben e nel male quindi il battle royale per eccellenza è probabilmente il gioco più giocato da diversi anni a questa parte, il quale continua ad essere costantemente supportato in modo impeccabile. Il team di sviluppo è riuscito a creare un modo davvero unico per raccontare la Lore del titolo proponendo diversi eventi che spaccano letteralmente la parete tra videogioco e videogiocatore, inutile dire che questa “tecnica” sta funzionando alla grande.

Ovviamente in un gioco di questo tipo non possono mancare i misteri, storie che piacciono e tengono incollati migliaia e migliaia di utenti come la notizia della quale si dice che la battaglia reale sia una simulazione creata dai Predoni, nuovi personaggi che vengono catapultati nella mappa di gioco cercando di dare del filo da torcere al nostro alter ego. I misteri sono tantissimi, uno di questi è il fungo dorato, una particolare forma che è praticamente introvabile (o quasi). Lo streamer SypherPK ha offerto ai suoi abbonati un premio per chi lo avesse trovato davvero ed è effettivamente successo, il famoso fungo dorato è comparso in una partita. Eccovi qui di seguito l’unica clip disponibile.

Nonostante la reazione dello streamer a questo ritrovamento, tale fungo una volta preso si è “trasformato” in uno comune donando una protezione di cinque secondi, nulla di che insomma. Alcuni dataminer hanno così scoperto che Epic Games ha recentemente rimosso il fungo da Fortnite. Non sappiamo ancora il perché, probabilmente per la sua utilità, davvero di poco conto. Rimane possibile quindi che gli sviluppatori lo abbiano eliminato momentaneamente per poi inserirlo con un aggiornamento futuro rendendolo così meno raro e più utile.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete trovato anche voi lo strano fungo dorato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Fortnite ed i suoi prossimi aggiornamenti.