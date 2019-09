Fortnite: Epic ha già rimosso una novità dell’ultimo update, ecco perché

L'ultimo aggiornamento di Fortnite ha creato più problemi di quanto bene abbia fatto: ecco cosa sta succedendo all'interno del Battle Royale.

Nella giornata di ieri, Epic Games ha introdotto l’aggiornamento contenuto numero uno dell’update 10.20 di Fortnite, esattamente come previsto. Tra le varie novità era presente anche la Trappola Folgorante. Usiamo il tempo passato perché dopo non molte ore l’oggetto è stato rimosso.

Non è la prima volta che un’aggiunta del più recente update crea problemi, in questo caso però non si tratta di una questione di bilanciamento o di una decisione presa in seguito alle critiche degli utenti (che nelle scorse settimane hanno spinto Epic ha depotenziare il mech Bruto). In questa occasione la questione è più seria: pare infatti che la Trappola Folgorante di Fortnite stia creando dei problemi tecnici che causano la disconnessione di alcun giocatori dalla partita in corso.

Ovviamente gli sviluppatori sono intervenuti immediatamente e hanno rimosso l’oggetto. Attualmente non ci sono informazioni aggiuntive e non sappiamo quanto tempo sarà necessario al team per ripristinare lo status quo di Fortnite: potrebbe essere questione di ore o anche di giorni.

Non è di certo una situazione positiva per Epic Games, visto anche che l’aggiornamento di questa settimana non è particolarmente denso di novità e l’eliminazione della Trappola Folgorante, per quanto temporanea, fa sì che i giocatori non abbiano nulla di nuovo da utilizzare nei propri combattimenti all’interno Battaglia Reale. Diteci, voi cosa ne pensate della situazione?