Attenta, Inghilterra. E attenti soprattutto tutti i tifosi della squadra d’oltremanica. Con l’avvicinarsi dei quarti di finale, dove la nazionale inglese affronterà i campioni in carica della Francia, c’è bisogno della massima concentrazione. E Jordan Pickford, estremo difensore dei Tre Leoni, potrebbe distrarsi un po’ troppo a… Fortnite.

Come riportato online, Pickford è un vero amante dei videogiochi e neanche in Qatar ha deciso di rinunciare alla sua passione. Durante un’intervista, il portiere dell’Inghilterra ha ammesso di essersi fatto spedire il suo PC e il suo monitor per poter giocare a Fortnite durante le ore libere dall’allenamento e dalle sedute tattiche organizzate dallo staff della nazionale inglese. E qualcuno forse starà già pensando all’idea che il portiere possa essere un po’ troppo distratto (come lo pensava in passato Josè Mourinho) oppure che non riesca a dormire un quantitativo di ore sufficienti a garantire una concentrazione adeguata per portare la sua nazionale in fondo al torneo.

Si scherza, ovviamente. Pickford, così come tanti altri giocatori, sono davvero dei professionisti. La possibilità che l’estremo difensore dell’Inghilterra possa decidere di sacrificare delle ore di sonno per poter giocare a Fortnite è ovviamente fantasia. Eppure, fossimo nei panni dei tifosi inglesi, un po’ di paura ci sarebbe. D’altronde l’Inghilterra non vince un trofeo da quasi 60 anni. L’ultima occasione, servita su un piatto d’argento, fu Euro 2020, quando l’anno scorso Pickford e compagni si trovarono contro l’Italia, fallendo però l’impresa di sollevare la coppa Europea al cielo dopo la lotteria dei rigori.

Pickford non è l’unico calciatore professionista che ama i videogiochi. Nel corso degli anni sempre più professionisti hanno svelato di avere una grande passione verso questa industria, tra cui Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha giocato per anni a Gears of War, arrivando anche a instaurare uno splendido rapporto di amicizia con un collezionista di orologi. Storie assurde, che dimostrano come i videogiochi non abbiano mai conosciuto confini.