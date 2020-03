Fortnite: grosse penalità e rischio ban per chi gioca troppo in Cina

Come vi abbiamo proposto quest’oggi, Fortnite continua ad espandersi con aggiornamenti continui. L’ultimo ha portato il titolo alla versione 12.10, la quale introduce tutta una serie di novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Questa patch sembrerebbe aver portato modifiche uniche per il mercato cinese, presentando nuovi messaggi di avviso e penalità per coloro che giocano troppo.

Ormai da diverso tempo la Cina ha imposto un coprifuoco sui giochi online per tutti i minori. I giocatori di età inferiore ai 18 anni non potranno giocare online dalle 22:00 alle 08:00, e le sessioni di gioco saranno limitate a novanta minuti nei giorni feriali e a tre ore nei giorni festivi. Tutto questo per cercare di frenare il fenomeno della dipendenza da videogiochi che, secondo le cariche alte del paese, è dannosa per la salute dei bambini. Il governo cinese ha quindi, grazie a quest’ultimo aggiornamento, aumentato le pene per coloro che non rispetteranno le regole. I giocatori cinesi di Fortnite potranno andare incontro a messaggi come questo: Sei stato online per più di tre ore, i progressi verranno bloccati ed i guadagni in-game ridotti del 50%. Vai a fare una passeggiata, disconnettiti e riposati.” o ancora “quello che stai facendo non è salutare, consigliamo di disconnettersi subito, altrimenti la tua salute verrà danneggiata. I tuoi guadagni in-game sono ora pari a zero e tutti i progressi sono stati disattivati, non torneranno alla normalità fino a quando non resterai offline per almeno cinque ore.”

Coloro che decideranno di ignorare completamente le avvertenze andranno incontro al rischio di ban definitivo e non potranno più giocare a Fortnite. Effettivamente si tratta a tutti gli effetti di misure piuttosto drastiche, con l’obiettivo di ridurre uno dei problemi che sta affliggendo i giovani giocatori cinesi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti che un metodo così forte riesca a sconfiggere la dipendenza dei titoli online?