Fortnite: svelate le schermate di caricamento delle settimane 7, 8, 9, 10 da un leak

Fortnite si è da poco aggiornato e i dataminer hanno scovato ben quattro schermate di caricamento in alta risoluzione: eccole per voi.

Di giorno in giorno c’è sempre qualche novità su Fortnite, il famosissimo battle royale di Epic Games. Alle volte si tratta di informazioni ufficiali, come ad esempio le ultime novità sull’aggiornamento 9.30, molto più spesso, però, si tratta di dettagli emersi tramite leaker e dataminer, come nel caso dell’immagine completa nascosta dai Fortbyte. Ora, i dataminer hanno svelato altro: le schermate di caricamento delle Settimane 7, 8, 9 e 10 della Stagione 9 di Fortnite.

Come sempre, le hanno scovate cercando nelle nuove linee di codice e nelle nuove cartelle nascoste introdotte con l’ultima patch, la suddetta 9.30. I dataminer hanno quindi trovato ben quattro schermate di caricamento in alta definizione, probabilmente legate alle prossime Sfide della Settimana. Possiamo vederle qui sotto.

Queste nuove immagini permettono quindi di vedere le novità in arrivo all’interno del battle royale di Epic Games. Ci danno indizi su nuove skin e su modalità a tempo speciali, ideate per farci giocare con armi specifiche, come ad esempio le Doppie Pistole.

Attualmente non sappiamo cosa sarà introdotto dagli sviluppatori di Fortnite all’interno del gioco con i prossimi aggiornamenti, ma queste immagini ci possono aiutare a capirlo. Diteci, voi cosa ne pensate di quanto emerso tramite i lavoro dei dataminer? Queste immagini vi dicono qualcosa? Potremmo anche usarle come sfondi!