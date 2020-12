Fortnite sempre più da record: i numeri dell’evento di Galactus

Ogni qual volta ci avviciniamo ad un nuovo evento di fine/inizio stagione di Fortnite, la community del gioco targato Epicm Games non è l’unica a drizzare le antenne. Gran parte del pubblico videoludico ha imparato che se c’è qualcosa che riesce sempre a sorprendere, quelli sono gli eventi stagionali del battle royale di successo. L’evento di Galactus di ieri sera non è stato da meno, segnando un nuovo record per il titolo Epic.

Oltre ad aver mandato in tilt Twitch, con i vari streamer che non hanno perso l’occasione di condividere coi propri utenti questo grande momento. Ora che le attenzioni si stanno però riversando su quel che ci sarà di nuovo in Fortnite Stagione 5, il team di sviluppo statunitense ha deciso di annunciare con un post su Twitter i grandi numeri dell’evento che ha preso vita nelle scorse ore è riuscito a macinare.

We defeated him! A record 15.3 million concurrent players joined forces in our biggest event ever to fight back Galactus in today's in-game event, while more than 3.4 million cheered and watched on @YouTubeGaming and @Twitch! pic.twitter.com/IAcNpcPKEw — Fortnite (@FortniteGame) December 2, 2020

Come è possibile leggere all’interno del recente tweet pubblicato sul profilo ufficiale di Fortnite, Galactus è stato sconfitto! Questo evento ha portato all’abbattimento di un record, con 15.3 milioni di giocatori che hanno preso parte a quello che è stato definito il più grande evento di Epic Games. Ma i numeri non si fermano qui, dato che sulle piattaforme di streming twitch e YouTube Gaming oltre 3.4 milioni di utenti si sono collegati per assistere al fantastico scenario riprodotto dal team di sviluppo.

Se vi siete persi questo evento, molti creatori di contenuti hanno già ripubblicato sui loro canali il tutto. Vi consigliamo di recuperarvi quanto accaduto, come di dare una prima occhiata alle novità che arriveranno con la nuova Stagione 5. Cosa ne pensate di questo nuovo record abbattuto dall’inarrestabile Fortnite? Cosa vi aspettate dalla nuova quinta stagione appena cominciata? Diteci la vostra con un commento.