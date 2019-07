Fortnite Stagione 9: le sfide della Settimana 11 ci fanno invadere l’Area 51!

Fortnite si avvicina alla Stagione 10 ma alcuni content creator hanno deciso di concedersi un'11° Settimana a tema Area 51: ecco i dettagli.

Di settimana in settimana Epic Games propone nuove sfide per il suo battle royale. La Stagione 9 ci ha portati fino alla Settimana 10, dopo la quale ci attende un piccolo periodo di pausa in attesa della nuova Season. Alcuni content creator legati a Fortnite, però, non ci stanno e si sono inventati delle nuove sfide per la “Settimana 11”, che possiamo considerare una sorta di “30 febbraio”. Non si tratta però di missioni classiche, bensì di sfide a tema Area 51!

I creatori di questa goliardica invenzione sono i “SquatingDog”, noti nella cerchia del battle royale poiché ogni settimana propongono una mappa con indicate le posizioni in cui completare le sfide o trovare oggetti ad esse associati. Questa volta però hanno deciso di non limitarsi alle sfide regolari ma di inventarsi delle missioni, prendendo ispirazione all’ormai famoso evento Facebook legato all’invasione dell’Area 51, in programma per il prossimo settembre. Potete vedere l’immagine qui sotto.

Le sfide sono:

Fai rientrare in gioco un alleato prima che vada in prigione

Ruba un alieno prima che il timer finisca o prima che ti sparino

Usa tre fenditure prima di essere arrestato

Usa lo Zapatron o qualsiasi arma che sembri costosa

Rimani idratato! Fa caldo là fuori

Elimina ogni avversario che non sembra un alieno all’interno dell’Area 51

Trova degli scrigni alla Magione Marziana o al Bacino Barboso

Non c’è che dire, SquatingDog ha trovato un modo divertente per farci vivere Fortnite. I meme sull’Area 51 ormai si sprecano, anche se non tutti sembrano apprezzarli: Nintendo, ad esempio, ha subito eliminato un livello che ironizzava sulla questione ma ha anche punito il creatore. La casa di Kyoto ha colpito duro, chissà se Epic Games si sentirà in dovere di biasimare la creazione di SquatingDog.