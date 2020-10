Fortnite Settimana 8: tutte le sfide e come completarle | Guida

Fortnite Stagione 4 si avvicina sempre di più alla fine e ora entriamo nella Settimana 8. Questo significa anche che ci sono nuove sfide per il battle royale. Quali sono e come fare a completarle? Ecco la nostra guida alle sfide di Fortnite Settimana 8.

Fortnite Settimana 8 | Sfide

Prima di tutto, vi ricordiamo che come sempre ogni sfida singola vi fornirà 25.000 PE, mentre le sfide di gruppo ne forniscono 50.000. Vediamo subito in un rapido elenco quali sono le sfide di Fortnite Settimana 8:

Cerca scrigni a Sabbie Sudate (7)

Esegui eliminazioni a Star Industries (5)

Guida un mezzo attraverso uno squarcio (1)

Elimina avversari mentre salti o cadi (5)

Esegui colpi alla testa contro gli scagnozzi di Doom o i robot Stark (35)

Visita diversi Luoghi con nome in un solo match (5)

Infliggi danni con un Fucile d’assalto o un fucile da cecchino (15.000)

Infliggi danni a Brughiere Brumose (500)

Guida

Le sfide di Fortnite Settimana 8 sono in realtà molto semplici e siamo certi che la maggior parte dei giocatori non avranno difficoltà a completarle. Oltre alle classiche ricerche degli scrigni e l’esecuzione di danni e uccisioni, dobbiamo completare un paio di sfide leggermente più complesse per quanto assolutamente non impossibili.

Prima di tutto, le eliminazioni in aria (durante il salto o in caduta) non sono semplici da eseguire. Come sempre, la modalità a squadre rende tutto più semplice, ma dovresti cercare di aiutarti con un para-cadute.

Abbiamo poi la sfida dedicata ai mezzi a quattro ruote. Ci sono due luoghi dove è veramente semplice guida attraverso uno squarcio, ovvero

il Camion dei prigionieri a nord della mappa, in posizione C1, nelle vicinanze del quale c’è sempre un Big Rig

Ant Manor, la villa di Ant-Man che si trova nelle vicinanze di Siepi d’agrifoglio e può essere raggiunto con un mezzo in pochissimo

Nell’arco del week end sarete di certo riusciti a completare le sfide di Fortnite Settimana 8.

Potete inoltre aiutarvi con questo video.

Infine, non dimentica che esiste anche la sfida segreta! Ecco la nostra guida.

Vi ricordiamo anche che è disponibile l’aggiornamento 14.30!