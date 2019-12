Fortnite, la sfida globale è stata completata

Nei giorni scorsi Epic Games ha annunciato e lanciato una sfida globale per Fortnite che permetteva, se completata, a tutti i giocatori che ne avrebbero preso parte di ottenere gratuitamente una copertura a tema autunno che potete comodamente osservare nel post qui sotto.

I giocatori del celeberrimo battle royale, come testimoniato da un tweet direttamente dal profilo Twitter ufficiale di Fortnite, sono finalmente riusciti a portare a compimento tale sfida e potranno quindi fregiarsi dell’esclusiva copertura a partire dal prossimo 6 dicembre, data in cui l’oggetto sarà consegnato nell’armadietto virtuale dei vari partecipanti alla sfida globale.

You worked together and achieved the goal!

The Autumn Queen thanks you and will gift the Falling Leaf Wrap to all eligible players by Dec 6.

Haven't participated yet? Don't worry, you still have until 8PM ET tomorrow, Dec 1 to play a match to be eligible to receive this prize. pic.twitter.com/jl4Xb437T4

— Fortnite (@FortniteGame) November 30, 2019