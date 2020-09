Fortnite, completare la sfida “Il Rifiugio” | Guida

Come sempre non tutti sono abituati a completare le sfide in completa autonomia, e anche Fortnite quindi riesce a mettere in difficoltà tantissimi videogiocatori. Questo è soprattutto il caso delle sfide segrete che ormai la fanno da padrona all’interno del titolo di Epic per riuscire ad avere tantissime ricompense che si fanno sempre più ghiotte durante questa Stagione del titolo anche dovuta alla completa partecipazione dell’universo Marvel. Oggi scopriamo come completare una delle ultime sfide segrete ovvero “Il Rifugio”.

Per completare questa sfida e avere la ricompensa di 20.000 punti esperienza bisognerà da prima andare a Sud di Parco degli Eroi. Per portare a compimento il tutto non dovrete far altro che scendere nei sotterranei dell’edificio e osservare all’interno di un condotto una scenetta divertente tra dei robot e degli gnomi. Alla fine di questo intermezzo un pop-up vi segnalerà che avete completato la sfida. Il tutto ovviamente si incentra su uno degli ultimi punti d’interesse inseriti in Fortnite grazie alla collaborazione con la casa delle idee.

Se non avete idea di come trovare il tutto, potete anche dare uno sguardo alla mappa che inseriamo all’interno di questo articolo sotto forma di video. Il titolo di Epic sta diventando sempre più un palco per nuove collaborazioni. Non solo dal punto di vista artistico ma anche fumettistico e cinematografico. Ormai Epic Games vuole puntare tutto sul franchise e su uno dei giochi che è riuscito ad entrare nella cultura POP anche in pochissimo tempo, anche se ci sono cattive notizie per quelle persone che giocavano su Mac.

Ovviamente ancora non si sa chi vincerà la battaglia legale, ma sembra che Epic abbia tutte le intenzioni di voler tornare su Mobile e soprattutto non creare dissapore tra i suoi utenti. Con questa ultima stagione è comunque riuscita ad innalzare ancora una volta l’interesse per il titolo, non solo per l’introduzione degli eroi della Marvel ma anche per l’arrivo del Ray Tracing all’interno del titolo.