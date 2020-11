Fortnite Sfida Segreta Settimana 11 Stagione 4: tomba dello gnomo

Ogni settimana Epic Games introduce nuove sfide per Fortnite Battaglia Reale, ma al tempo stesso vengono inserite in modo regolare nel corso della stagione una serie di sfide segrete, non segnalate, spesso legate a una “storia” nascosta. Questa settimana dobbiamo affrontare la sfida segreta “Grave Mistake”.

Chi ha seguito le sfide segrete di Fortnite nel corso della Stagione 4, sa che c’è un malvagio gnomo che corre in giro per la mappa a creare problemi agli eroi. Recentemente ci è stato chiesto di bonificare i contenitori di Slurp presso Pantano Putrido e, subito dopo, abbiamo affrontato lo gnomo mentre fuggiva dall’edificio. Il nome della sfida segreta era “fuga”, ma lo gnomo, dopo aver attivato il jetpack, ha impattato con violenza con il terreno.

È quindi morto? La sfida segreta della settimana 11 di Fortnite Stagione 4 fa pensare proprio questo. Come potete vedere nel video qui sopra, tutto quello che dovete fare è andare a Pantano Putrido, nel punto nel quale lo gnomo è caduto dopo la precedente sfida. Lì, troverete una tomba a cui porre i vostri omaggi.

Basterà premere il tasto di interazione per risolvere il problema e ottenere così 20.000 PE. Si tratta veramente dell’ultima sfida segreta della Stagione 4? È possibile, anche se è strano che la sfida precedente si chiamasse “Fuga”: magari lo gnomo ha solo finto la propria morte?

Per scoprirlo dovremo semplicemente attendere. La Stagione 5 è sempre più vicina e questo significa che Galactus è quasi arrivato sull’isola di Fortnite. Nel frattempo, possiamo divertirci con le novità dell’aggiornamento 14.50 e con Ghost Rider, nuovo personaggio Marvel introdotto nel battle royale di Epic Games.

Diteci, preferite le sfide classiche di Fortnite, oppure queste sfide segrete con “trama” vi divertono?