Fortnite: ecco le sfide e le ricompense incluse con l’update 12.60, secondo i leak

È finalmente disponibile l’update 12.60 di Fortnite. Il battle royale di Epic Games non pare aver introdotto molteplici novità per questa settimana, ma ovviamente dataminer e leaker si sono dati da fare per scoprire qualche dettaglio nascosto. Uno di questi è la lista delle sfide settimanali e delle relative ricompense. Vediamo tutti i dettagli a riguardo.

Ci sono un totale di cinque sfide nel nuovo set settimanale: tre di queste doneranno Punti Esperienza, mentre due daranno accesso a elementi cosmetici gratuiti. Ecco l’elenco completo:

Atterra sull’Agenzia (1)

Sopravvivi alla Tempesta (10)

Apri uno scrigno di fazione in diverse Basi Spia (3)

Nuota sopra le botole presso l’Agenzia (1)

Elimina uno Scagnozzo presso diverse Case sicure (3)

Come potete vedere, si tratta di sfide molto semplici e dirette: non dovrebbero mettere in difficoltà i giocatori di Fortnite. Probabilmente, nelle prime ore dopo il rilascio delle sfide non sarà semplice completare “Nuota sopra le botole prezzo l’Agenzia”, visto che ci saranno molti giocatori nell’area, sopratutto visto che la prima sfida chiede di atterrare proprio in tale luogo. Dopo che si saranno calmate le acque (letteralmente) dovreste però avere il campo libero.

Per quanto riguarda le ricompense di queste nuove sfide introdotte con l’update 12.60 di Fortnite, in totale si potranno ottenere 120.000 Punti Esperienza, oltre a tre oggetti cosmetici: una piccozza ( per la sfida “Apri uno scrigno di fazione in diverse Basi Spia”), una copertura (per la sfida “Elimina uno Scagnozzo presso diverse Case sicure”) e un deltaplano (per il completamento di cinque sfide).

Molto probabilmente, le sfide dell’aggiornamento 12.60 saranno disponibili a partire dal 21 maggio 2020 (ovvero domani), dalle 14.00, come di norma. Ovviamente queste informazioni non sono ancora ufficiali, essendo un leak, ma in ambito Fortnite i dataminer e i leaker tendono ad avere ampiamente ragione, quindi è difficile che vi siano cambiamenti dell’ultimo minuto.