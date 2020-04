Fortnite Capitolo 2: Sfide della Settimana 11 e 12 svelate da un leak

Con l’arrivo dell’aggiornamento 12.50 di Fortnite i soliti dataminer e leaker si sono da subito messi a lavoro per estrapolare maggiori informazioni dal codice del nuovo update, scoprendo alcune importanti novità destinate ad arricchire l’esperienza di gioco dei giocatori del battle royale. Ci riferiamo ovviamente alle nuovissime Sfide della Settimana 11 e 12 che faranno parte del set Dominio Locale.

Le missioni in questione saranno divise e rese disponibili in due momenti distinti: le prime saranno disponibili su Fortnite Battaglia Reale a partire dalla giornata di domani, giovedì 30 aprile 2020. Per quanto riguarda le Sfide della Settimana 12, queste saranno molto probabilmente introdotte durante la prima settimana del mese prossimo, precisamente nella giornata di giovedì 7 maggio 2020. Poco più sotto troverete l’elenco completo delle missioni in questione.

Elenco completo delle Sfide della Settimana 11:

Elimina giocatori o scagnozzi a Parco Pacifico

Apri forzieri bloccati da uno scanner ID alla Grotta

Getta gli scagnozzi fuori bordo dallo Yacht

Distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella

Danneggia giocatori all’Agenzia

Raccogli metallo all’Idro 16 o a Vetture Vantaggiose

Cerca le scatole di munizioni a Lago Languido

Cerca dei forzieri al Corso Commercio

Pesca un pesce nel Pantano Palpitante

Posizionati nella top 10 dopo l’atterraggio a Moli Molesti

Ed ecco, infine, le Sfide della Settimana 12:

Elimina giocatori o scagnozzi presso il Pozzo

Cerca le scatole di munizioni nelle Sabbie Sudate

Elimina giocatori o scagnozzi presso lo Squalo

Cerca forzieri a Scogliere Scoscese

Posizionati nella top 10 dopo l’atterraggio a Fattoria Frenetica

Raccogli legno presso la Foresta Frignante

Distruggi gli orsacchiotti a Siepi d’Agrifoglio

Applica scudi o cura presso la Baraccopoli o il Frutteto

Danneggia giocatori presso Borgo Bislacco

Prendi armi presso le Brughiere Brumose

Come al solito, vi ricordiamo che non mancheremo di fornirvi guide risolutive utili per completare le missioni nel più breve tempo possibile. Rimanete quindi sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le prossime novità in arrivo.