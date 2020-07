Fortnite. Sfide della Settimana 6, la guida

Ci siamo, come ogni settimana siamo arrivati al momento dedicato alle Sfide della Settimana 6 di Fortnite. Dopo essere state svelate in anticipo dai soliti dataminer, le nuove sfide settimanali sono state inserite da Epic Games nella giornata di oggi. Come capita spesso, la maggior parte di queste nuove sfide sono abbastanza facili da completare, ma nonostante questo siamo pronti anche questo giovedì a darvi qualche indizio maggiore per rendervi la vita ancora più semplice.

Nei giorni scorsi vi abbiamo già proposto la lista non solo delle Sfide della Settimana 6 di Fortnite, ma anche di quella successiva. Andiamo però in ordine, e vediamo nel dettaglio come fare per completare le Sfide della Settimana 6 da poco aggiunte all’interno del titolo di successo targato Epic Games. Tolte le due sfide che vi chiedono di cercare prima 10 e poi 100 forzieri, vediamo insieme il restante delle Sfide di questa settimana.

Infliggi 500 danni a Pozzo Traballante : questa prima sfida chiede ai giocatori di rafggiungere Pozzo Traballante e infliggere la bellezza di 500 danni ai nemici.

: questa prima sfida chiede ai giocatori di rafggiungere Pozzo Traballante e infliggere la bellezza di 500 danni ai nemici. Eliminazioni a Parco Pacifico : questa volta serve andare nella zona di Parco Pacifico ed eliminare 3 nemici con qualsiasi arma.

: questa volta serve andare nella zona di Parco Pacifico ed eliminare 3 nemici con qualsiasi arma. Atterra all’Autorità e termina in top 25 : torna un classico, atterrare sull’Autorità e terminare la partita finendo tra gli ultimi 25 giocatori. Il modo migliore per completare questa sfida è quello di atterrare e trovare un elicottero per sopravvivere con più semplicità.

: torna un classico, atterrare sull’Autorità e terminare la partita finendo tra gli ultimi 25 giocatori. Il modo migliore per completare questa sfida è quello di atterrare e trovare un elicottero per sopravvivere con più semplicità. Rifornisci un veicolo a Gattogrill : sebbene le auto non siano ancora state inserite, questa sfida ci fa capire che l’arrivo delle auto è imminente. Vi basterà aggiungere la Stazione di Servizio a Gattogrill e rifornire un’automobile.

: sebbene le auto non siano ancora state inserite, questa sfida ci fa capire che l’arrivo delle auto è imminente. Vi basterà aggiungere la Stazione di Servizio a Gattogrill e rifornire un’automobile. Prendi un’arma a Capanna Catasta : semplice ed intuitiva; raggiungi Capanna Catasta e raccogli un’arma.

: semplice ed intuitiva; raggiungi Capanna Catasta e raccogli un’arma. Cerca le scatole di munizioni a Borgo Bislacco: di nuovo, la soluzione sta nel titolo. Basta cercare le munizioni che si trovano a Borgo Bislacco.

