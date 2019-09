Fortnite Sfide a Tempo Straordinario: dataminer svelano tutte le skin

Fortnite introdurrà le Sfide a Tempo Straordinario, fra non molto, ma già ora possiamo scoprire quali sono le ricompense per il loro completamento.

La Stagione 11 di Fortnite è sempre più vicina e, attualmente, già sappiamo che porterà con sé alcune novità, Bot in primis. Prima di allora, però, dobbiamo andare a caccia delle ricompense del Pass Battaglia del battle royale di Epic Games. Fortunatamente avremo modo di sfruttare le Sfide a Tempo Straordinario che arriveranno, probabilmente, con l’update 10.40 di questa settimana.

Ancora non ci sono informazioni ufficiali in merito, ma come sempre leaker e dataminer hanno scoperto molti dettagli all’interno del codice di gioco, scovando molti costumi alternativi per i nostri personaggi. Con le ricompense potremo diventare il Viaggiatore Eterno, Yonder e usare una skin femminile. Ovviamente per ottenere tutto questo si dovrà completare le sfide. Vediamo però tramite twitter qual è l’aspetto delle skin.

Ovviamente si tratta solo di leak e non di informazioni ufficiali, quindi esiste sempre la possibilità che ci siano delle modifiche prima del rilascio effettivo delle sfide a tempo straordinario.

Diteci, quali sono le vostre speranze per la Stagione 11 di Fortnite? La Stagione 10 (o Stagione X) se preferite, vi ha convinto fino a questo punto, oppure vi aspettavate di meglio? Vi ricordiamo inoltre che sono ancora attive le sfide speciali a tema Batman e Gotham City, come ad esempio “Disinnesca tre bombole di gas di Joker”.