Fortnite: il sistema di ranking è da rifare completamente secondo un noto pro-player

Fortnite è uno dei più grandi successi mondiali degli ultimi anni. Il battle royale ha raccolto attorno a sé un’enorme quantità di giocatori e, per farlo, si è reso appetibile anche ai meno esperti. È un gioco molto accessibile, ma al tempo stesso non manca un’importa fetta di videogiocatori che lo affrontano in maniera professionistica. Parliamo ovviamente dei “pro-player” che spesso tendono a dire la propria opinione sul gioco e su quello di cui avrebbe bisogno: il problema è che alle volte questo andrebbe contro i desideri di chi gioca a Fortnite solo per divertimento. Come separare i due gruppi? Secondo Muselk, noto pro-player, è fondamentale che Epic Games creai un migliore sistema di ranking.

“Spero proprio che la prossima stagione introduca in Fortnite un adeguato sistema competitivo. Penso sarebbe una vittoria per tutti. Ci sarebbe un luogo per i pro per grindare veramente e avere la sensazione di star migliorando, mentre gli inesperti avrebbero a che fare con un ambiente maggiormente basato sul divertimento.” Queste le parole di Muselk, in traduzione.

Really hoping next season we see fortnite add a PROPER elo competitive system.

Feel like it'd be such a win win. A place for pros to REALLY grind and feel like they're improving, and would make pubs at least somewhat more 'fun' focussed. — Muselk (@muselk) April 27, 2020

Se non lo sapete, il sistema di ranking attuale di Fortnite si basa sulla modalità Arena. All’interno di questa, i giocatori vengono divisi per fasce in base ai punti che hanno raccolto: non si tratta però di un sistema perfetto e secondo Muselk ci sarebbe bisogno di un lavoro di rinnovamento in questo senso.

Poter in qualche modo dividere chi gioca ai livelli più alti per lavoro da chi è sì esperto ma affronta Fortnite solo come un passatempo potrebbe veramente risolvere i problemi? Per ora, Epic Games sta gioendo dei risultati ottenuti con il concerto di Travis Scott. L’evento ha infatti attratto più di 27 milioni di giocatori da tutto il mondo. Nelle prossime settimane scopriremo se ci saranno novità.