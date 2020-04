Fortnite: rivelate le skin del nuovo aggiornamento 12.40

La giornata di oggi non risulta una delle migliori in casa di Epic Games, dopo l’annuncio che la stagione 2 di Fortnite verrà allungata ancora fino ad inizio giugno, gli utenti del battle royale per eccellenza non hanno reagito nel migliore dei modi, segno anche delle difficoltà che sta avendo nell’ultimo periodo dovuto anche all’arrivo di Call of Duty Warzone che sta macinando record su record. Epic Games ha comunque reso disponibile in queste ore l’aggiornamento 12.40 che introduce diverse novità al titolo.

Come capita ormai da sempre, i dataminer hanno analizzato il codice della nuova patch scovando nuove skin che verranno aggiunte con il tempo su Fortnite. Lucas7Yoshi, noto dataminer del titolo targato Epic Games, ha scoperto 7 nuovi costumi che dovrebbero fare la comparsa a momenti nello store. Si tratterebbe di 3 costumi epici e 4 rari che farebbero riferimento al mondo Marvel, nello specifico si tratta della skin di Cable (amico-nemico di Deadpool), la seducente Domino e Psylocke, uno dei punti cardine dell’universo mutante della casa editrice statunitense. Ovviamente non rimane chiaro come verranno presentati questi nuovi costumi, non ci resta altro che aspettare ulteriori novità. Intanto qui di seguito potete vedere il tweet postato dal dataminer.

Gli sviluppatori hanno tenuto inoltre ad avvisare tutti gli appassionati di Fortnite che, nonostante il rinvio dell’attesissima stagione 3, continueranno a supportare costantemente il titolo offrendo agli utenti patch che migliorano costantemente l’esperienza di gioco, testimoniando l’ennesima volta quanto Epic Games non voglia abbandonare il suo progetto, nonostante in questi ultimi giorni sta andando in voga l’hashtag RipFortnite su Twitter. Vedremo di conseguenza come sarà il futuro del battle royale per eccellenza.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacciono le nuove skin? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardanti Fortnite.