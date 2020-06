Fortnite: per sbloccare la Skin Banana Dorata servono un montagna di PE

Per una gran parte di questa generazione, Fortnite è stato uno dei battle royale più di successo che siano apparsi sul mercato. Tra le molteplici caratteristiche che hanno fatto il successo del titolo di Epic Games, sicuramente ci sono le molteplici Skin ottenibili che fanno decisamente gola chi punta a collezionarle tutte. Tra questi oggetti estetici però, ce ne sono alcuni che richiedono ai giocatori di portare a termine una vera e propria impresa.

Queste sono le Skin speciali, delle edizioni ottenibili in un periodo di tempo limitato e particolarmente difficoltose da sbloccare, soprattutto contando il tempo che serve ai giocatori per entrarne in possesso. Tra queste spiccano quelle in versione dorato, come per esempio la Skin Agent Peely Dorata, che al momento è ottenibile solamete per i giocatori che raggiungono un totale di 29,5 milioni di PE.

Avete letto bene, per sbloccare la Skin Agent Peely Dorata servirà rimboccarsi le maniche e fare incetta di Punti Esperienza fino ad arrivare ad accumularne quasi 30 milioni. Di sicuro servirà passare molto tempo all’interno di Fortnite, soprattutto se siete dei novizi e vi toccherà partire dal livello 1; In quel caso sì, vi aspetta un bel monte da scalare.

Nel frattempo Fortnite si sta preparando ad accogliere la Stagioe 3, la quale sembra che porterà all’interno della mappa di gioco diversi cambiamenti a partire dall’evento Il Dispositivo. Si vocifera che quest’ultimo sarà in grado di distruggere l’Agenzia. Cosa ne pensate del metodo di ottenimento della Skin dorata Agent Peely? Quanti PE vi mancano per sbloccare questa Skin?