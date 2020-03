Fortnite: skin di Deadpool per l’autobus in arrivo?

Con l’arrivo della seconda stagione di Fortnite e il crossover con Deadpool, diverse sono le skin, gli accessori, i loghi delle bombolette spray e armi a tema del supereroe della Marvel disponibili all’interno del gioco. Al compimento di precisi obiettivi settimanali, tutti i possessori di un Pass Battaglia hanno la possibilità di ricevere gratuitamente tali premi. Grazie al recente leak di un data miner si intravede, in un futuro non troppo lontano, la possibilità di customizzate la skin dell’autobus; il che lascia subito pensare a una skin dedicata a Deadpool.

Non c’è assolutamente da stupirsi all’idea di modificare l’aspetto dell’autobus di Fortnite. Già in passato in occasione di anniversari e festività come Halloween e Natale, il veicolo aveva subito modifiche a tema degli eventi celebrati. Dunque la possibilità anche per i giocatori di effettuare tali customizzazione non è da escludere, sebbene non ancora disponibile.

Dall’immagine soprastante trovata tra i file del gioco e postata su twitter dal data miner @spedicey1, è possibile vedere l’opzione che da la possibilità di modificare l’autobus del famoso Battle Royal: sarà presente sotto la categoria Wraps (rivestimenti) delle armi. Il data miner in risposta ai commenti sotto l’immagine, sottolinea che l’opzione di customizzare l’autobus non è nuova ma è stata solo recentemente riattivata, evidenziando dunque che Epic Games ha già valutato in passato l’idea di rendere disponibile questa feature ai giocatori.

Dato dunque il recente crossover con Deadpool e la serie di sfide settimanali a premi, la lettera firmata da Wade (identità di Deadpool) nello sgabuzzino segreto in cui compare il nuovo possibile design del bus e quest’ultimo leak, è lecito aspettarsi che fra i premi prossimamente disponibili vi compaia una skin di Deadpool dedicata all’autobus. Già circolano sul web diverse immagini di fan che mostrano come potrebbe apparire il veicolo.

Per il momento rimane solo da chiedersi se assieme a questa speciale skin verrà sbloccata per i giocatori finalmente la possibilità di customizzare anche l’autobus.