Fortnite: un leak svela le nuove skin ed emote dell’aggiornamento 11:30

Il nuovo aggiornamento 11:30 per Fortnite atteso per la giornata di ieri è stato fatto slittare ad oggi, ma nel frattempo che gli appassionati del battle royal di Epic Games ne attendono l’implementazione, i dataminer sono riusciti a scovare in anticipo di qualche ora le nuove skin e le emote che verranno aggiunte con l’update natalizio.

Il noto leaker di Fortnite, Hypex, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che comprende tutte le novità cosmetiche che verranno introdotte col nuovo aggiornamento. Alcune di queste skin sembrano piuttosto interessanti e dovrebbero apparire all’interno dell’Item Shop man mano che passeranno le settimane. Tra le nuove skin possiamo trovare Polar Patroller, The Devourer, Shiver, Frozen Nog Ops e Frozen Fishtick.

ALL NEW COSMETICS in 1 pic :D! pic.twitter.com/Tby9qKtM18 — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) December 12, 2019

Le skin rare dovrebbero costare dai 1.000 ai 1.200 V-bucks, quelle non comuni dagli 800 ai 1000 V-bucks, mentre le skin epiche si aggireranno tra i 1.200 e i 1.500 V-bucks e infine le leggendarie costeranno 2.000 V-bucks.

Momentaneamente i server di Fortnite appaiono offline, sintomo della manutenzione che sembra stia preparando l’aggiunte dell’atteso aggiornamento 11:30. Quando i server ritorneranno online il nuovo update sarà pronto per essere scaricato. Manca ancora qualche ora e avremo tutti i dettagli ufficiali del nuovo aggiornamento, per ora che ve ne pare delle nuove skin? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.