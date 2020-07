Fortnite: Skin Esploratrice Galaxy, nuove truffe in corso, attenzione!

Lo scorso weekend, precisamente durante i giorni 25 e 26 luglio, Epic Games ha mandato in onda un nuovo torneo dedicato a Fortnite, il battle royale tanto amato dal pubblico. Parliamo della Fortnite Galaxy Cup powered by Samsung. L’evento era di grande interesse, per molti, per il fatto che dava la possibilità di ottenere un nuovo costume, la skin Esploratrice Galaxy per Fortnite Battaglia Reale. Trattandosi di un oggetto destinato a pochi, quindi, sono subito partite una serie di truffe che promettono il facile ottenimento della skin.

La skin arriverà nel negozio ufficiale verso la fine del mese, molto probabilmente, ma alcuni siti stanno cercando di sfruttare il momento e la popolarità della skin per lucrare sui giocatori meno attenti: alcuni portali la vendono a centinaia di euro mentre alcuni, nei precedenti giorni, avrebbero cercato di vendere l’accesso al torneo di Fortnite Galaxy Cup.

Non si tratta di una novità, in realtà. Spesso Fortnite è stato al centro di truffe di vario tipo: non aiuta che una buona fetta del pubblico sia molto giovane, o detto in altre parole, sia abbastanza ingenua da cadere in queste palesi truffe. Inoltre, spesso situazioni di questo tipo vengono sfruttate non tanto per ottenere denaro, quando per ottenere i dati di accesso agli account del Battle Royale.

Ricordate, diffidate sempre di siti che vi chiedono di indicare email, password e altri dati personali legati ai vostri account: Epic Games non vi chiederà mai di condividere tali informazioni se non in fase di accesso al gioco ufficiale. Condividere i propri dati potrebbe portare al furto del proprio account e di tutti i suoi contenuti. Ricordate, infine, che la verifica a più fattori è un ottimo modo per proteggersi.

