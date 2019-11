Fortnite, skin dell’Assaltatore Imperiale gratis con l’acquisto di Star Wars Jedi Fallen Order

Oggi è il giorno di Pokémon Spada e Scudo, ma è anche il giorno di un altro tipo di spada… la spada laser di Star Wars Jedi Fallen Order. L’avventura action di Respawn Entertainment e Electronic Arts sembra molto interessante, come avete potuto leggere nella nostra recensione – a cura di Yuri Polverino -. Molti fan di Star Wars, scoperta la qualità del gioco, saranno pronti finalmente ad acquistarlo: su quale piattaforma farlo? Be’, se siete fan di Fortnite, di certo su Epic Games Store.

Gli autori del battle royale, infatti, hanno messo a disposizione una skin gratis di un Assaltatore Imperiale per chiunque acquisti una copia di Star Wars Jedi Fallen Order sull’Epic Games Store. Tale costume è gratuito fino al 30 novembre 2020, quindi non avete alcuna fretta: potete acquistare il gioco in qualsiasi momento e ottenere la skin di Fortnite.

Secondo quanto riportato, la Skin è inclusa in ogni bundle del gioco senza alcuna limitazione: anche il gioco base la propone, al pari del pacchetto Deluxe Edition che costa 69.99€ (dieci euro in più rispetto a quella base) e contiene una Skin estetica per BD-1, una Skin estetica per la Stinger Mantis, un Artbook digitale e un video dietro le quinte “Director’s Cut”.

Nella nostra recensione potete leggere che: “Star Wars Jedi: Fallen Order è stata una piacevolissima sorpresa, un action appagante per quanto riguarda il gameplay, capace di tenere incollato allo schermo per ore senza patire alcuna fatica. Da lodare in particolare il combat system, che a difficoltà elevata mette alla prova senza mai diventare però tedioso e costringere a rinunciare. Peccato per la trama e il lato tecnico, entrambi elementi che non riescono ad eccellere.”