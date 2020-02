Fortnite: skin di Harley Quinn tra le novità dell’aggiornamento 11.50

In questi minuti abbiamo pubblicato una notizia su uno degli update più corposi ed importanti di Fortnite, l’aggiornamento 11.50. Questo ci presenta un nuovo motore grafico, diversi contenuti per le varie modalità di gioco, modalità creativa, salva il mondo ed altro ancora. Sicuramente tutti gli appassionati del titolo targato Epic Games dovranno tirarsi su le maniche e riprendere a giocare come mai prima d’ora. Ovviamente quando si parla di una nuova patch del gioco ecco subito pronti al rapporto i dataminer, i quali hanno già indagato per bene nei file di gioco scoprendo anche diverse skin interessanti.

Possiamo innanzitutto confermare la collaborazione tra Fortnite ed il film in uscita domani nelle sale italiane Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Ebbene si, la skin di Harley Quinn farà il suo debutto in Fortnite probabilmente domani rendendo felici tutti gli appassionati dell’antieroina targata DC. Salvo imprevisti potrà essere acquistata al prezzo di 1500 V-bucks, all’incirca 15 euro. Qui di seguito comunque vi lasciamo il tweet ufficiale con le skin dedicate.

Mancano comunque al rapporto diversi oggetti di rarità leggendaria questa volta, ma resta un pack file impossibile da accedervi anche per i dataminer e leaker, quindi molto probabilmente le sorprese non finiscono qui. Ricordiamo infine che l’aggiornamento è già disponibile per tutti, non vi resta che allenarvi per bene soprattutto se siete giocatori PS4 visto che tra 10 giorni partirà la Celebration Cup.

Cosa ne pensate di questo aggiornamento? Gradite la presenza della skin di Harley Quinn? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità sul Battle Royale più famoso di tutti i tempi.